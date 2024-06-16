Титов рассказал, как может завершиться матч Англии и Сербии

В рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 сборная Англии сыграет против Сербии. Об этом поединке поделился мнением футбольный эксперт Егор Титов.
«На Англию давит статус фаворита. Она может из-за этого начать не с того результата, который ей хотелось бы получить. Ставлю на «обе забьют и тотал больше 2,5». 2:1 в пользу Англии, ну, скорее всего», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
Матч групповой стадии между сборными Англии и Сербии состоится сегодня, 16 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.
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