Титов рассказал, как может завершиться матч Англии и Сербии

«На Англию давит статус фаворита. Она может из-за этого начать не с того результата, который ей хотелось бы получить. Ставлю на «обе забьют и тотал больше 2,5». 2:1 в пользу Англии, ну, скорее всего», - передает слова эксперта «РБ Спорт».