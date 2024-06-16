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Чемпионат Европы по футболу 2024

Зелиньски заявил, что сборная Польши хочет победить в матче с Нидерландами

16 Июня 2024 • 11:28 Комментировать
Польша
...
Нидерланды
Через 3 ч. 33 мин.

Полузащитник сборной Польши Пётр Зелиньски дал свой комментарий перед матчем со сборной Нидерландов.

Напомним, встреча чемпионата Европы – 2024 пройдёт сегодня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени.

- У них отличная команда, они занимают очень высокие позиции, но, я надеюсь, этот рейтинг не будет играть никакой роли. Мы хотим приложить все наши усилия, чтобы противостоять им, и, опять же, мы хотим выиграть игру, - сказал футболист.

Также Зелиньски рассказал о своём состоянии перед турниром.

- Я чувствую себя хорошо подготовленным. Я много работал, и эти две последние товарищеские игры против Украины и Турции также помогли, поэтому я приехал сюда в очень позитивном настроении, - заявил поляк.

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