Зелиньски заявил, что сборная Польши хочет победить в матче с Нидерландами

Полузащитник сборной Польши Пётр Зелиньски дал свой комментарий перед матчем со сборной Нидерландов.

Напомним, встреча чемпионата Европы – 2024 пройдёт сегодня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени.

- У них отличная команда, они занимают очень высокие позиции, но, я надеюсь, этот рейтинг не будет играть никакой роли. Мы хотим приложить все наши усилия, чтобы противостоять им, и, опять же, мы хотим выиграть игру, - сказал футболист.

Также Зелиньски рассказал о своём состоянии перед турниром.

- Я чувствую себя хорошо подготовленным. Я много работал, и эти две последние товарищеские игры против Украины и Турции также помогли, поэтому я приехал сюда в очень позитивном настроении, - заявил поляк.