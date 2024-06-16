Гари Невилл назвал самое слабое место сборной Англии

«Для того, чтобы успешно преодолеть весь путь, нужно иметь сильную защиту. Я переживаю по этому поводу. Пока не могу представить, как мы справимся на Евро с такой обороной. Это тревожный момент. Этой четверке нужно выдавать свой максимум в каждой игре», - передает слова эксперта Daily Mail.