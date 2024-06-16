Джимсити: «Италия заслуженно победила»

Берат Джимсити, защитник албанской сборной, дал свой комментарий после игры со сборной Италии.

Напомним, встреча 1-го тура группового этапа Евро-2024 состоялась вчера в Дортмунде, итальянский коллектив победил со счётом 2:1. Отметим, что сборная Албании открыла счёт на 23-й секунде встречи, на чемпионатах Европы более быстрых голов ранее не забивали.

- Соперник заслуженно победил. После того, как мы забили, соперник начал мощный натиск. У нас крутая команда, много сильных сторон. Наш вратарь своими сейвами оставлял нам шансы. У нас были моменты, чтобы сравнять, - передаёт слова капитана сборной Албании пресс-служба УЕФА.