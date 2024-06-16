Генич назвал победителя матча Польша - Нидерланды

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мыслями касательно матча сборных Нидерландов и Польши в стартовом туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.
«Голландцы должны брать свое. Они были хороши в подготовительный период, хороши были в товарищеских матчах. Нидерланды должны поляков обыгрывать. Мой прогноз - чистая победа», - передает слова Константина «РБ Спорт».
Встреча сборных Нидерландов и Польши состоится в воскресенье, 16 июня, на стадионе в Гамбурге. Начало поединка запланировано в 16:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.
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