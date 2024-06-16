Кейн: «Благодаря выступлениям за «Баварию» меня стали больше уважать»

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн рассказал, сильно ли он изменился со времён чемпионата мира 2022 года.

Футболист предположил, что выступления в составе «Баварии» добавили ему больше уважения среди футбольных болельщиков и экспертов.

«Вероятно, меня стали больше уважать в качестве одного из лучших нападающих в мире. Это приходит к тебе, когда ты играешь в таком клубе, как мюнхенская «Бавария», и проводишь отличный сезон. Похожее происходит в мадридском «Реале», «Барселоне» и во всех топ-клубах», — приводит слова Кейна The Sun.

Напомним, сегодня, 16 июня, сборная Англии сыграет с командой Сербии в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы. Начало — в 22:00 по московскому времени.