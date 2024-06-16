Эдуард Мор предсказал точный счёт матча Польша - Нидерланды

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор высказал мнение насчет матча между сборными Польши и Нидерландов в первом туре группового раунда чемпионата Европы – 2024.

«Инициатива будет на стороне голландцев, которым очень важно выиграть крупно. Мне кажется, что если и брать точный счет на этот матч, то тут будет победа Нидерландов 2:0 или 3:0», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Встреча сборных Польши и Нидерландов состоится в воскресенье, 16 июня, на стадионе в Гамбурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. В другом матче этого квартета сыграют Франция и Австрия.