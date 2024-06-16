Наставник сборной Албании: «Я разочарован поражением»

Силвиньо, рулевой сборной Албании, высказался после матча с Италией на Евро-2024.

Специалист отметил, что ему жаль, что не получилось взять очки в минувшем матче.

Напомним, встреча прошла 15 июня в Дортмунде и завершилась победой итальянского коллектива со счётом 2:1. Отметим, что албанцы забили на 23-й секунде встречи, на чемпионатах Европы более быстрых голов ранее забито не было.

- Соперник сразу быстро завладел мячом. Очень жаль, что не получилось устоять. Я разочарован поражением. Мы работали 10 дней, чтобы добиться результата, но ничего не вышло. Болельщики нас отлично поддерживали, фанаты были невероятными, - сказал главный тренер албанцев после матча с Италией.