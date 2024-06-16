Титов дал прогноз на матч Польша - Нидерланды

Бывший полузащитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Егор Титов поделился мнением о матче первого тура чемпионата Европы – 2024 между сборными Польши и Нидерландов.

«Я бы здесь рискнул поставить на «тотал больше 2,5». Нидерланды точно будут лезть вперед, взвинчивать скорости. Они могут показать сильный, интересный футбол, а попозже выдохнутся», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Поединок сборных Польши и Нидерландов состоится сегодня, 16 июня, на стадионе в Гамбурге. Начало противостояния запланировано в 16:00 по московскому времени.