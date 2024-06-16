Символическая сборная из участников Евро-2024, которые знают о российском футболе не понаслышке

У сборной России не было шансов принять участие в текущем чемпионате Европы. Наша национальная команда не была допущена до отборочного турнира. Но представители чемпионата России на Евро играют. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» составило символическую сборную из защищавших цвета российских клубов игроков, которые выступают на чемпионате Европы.

38-летний голкипер тбилисского «Динамо» Георгий Лория входит в список самых возрастных игроков чемпионата Европы. Вряд ли ему доведётся принять участие в матчах главного турнира Старого Света, но само попадание в заявку сборной Грузии уже дорогого стоит. В России Лория больше всего запомнился болельщикам самарских «Крыльев Советов», в которых отыграл два сезона.

В обороне выделяются серб Срджан Бабич и албанец Марио Митай, которые в настоящее время выступают в клубах РПЛ – московском «Спартаке» и «Локомотиве». Пару им в обороне составили Яка Бийол из Словении и ещё один серб Урош Спайич. Оба поиграли в РПЛ несколько сезонов. Болельщики ЦСКА наверняка помнят Бийола, который сегодня защищает цвета итальянского «Удинезе».

Трое из ЦСКА

Вообще армейцы больше остальных клубов делегировали в нашу символическую сборную своих предствителей. Кроме Бийола в неё попали Влашич и Языджи. Оба здорово начали в составе армейцев, Языджи вообще забивал в каждом матче, в котором выходил на поле. Турок стал первым легионером в истории РПЛ, которому удалось забить в каждой из шести дебютных встреч. Но договориться с «Лиллем» о трансфере Языджи, который выступал в ЦСКА на правах аренды, армейцам не удалось. Влашича боссы армейцев приобретали у «Эвертона» за 23 млн евро, но через два года продали в «Вест Хэм» за 30 млн евро.

12 лет назад трансферы Акселя Витселя и Халка в «Зенит» «взорвали» РПЛ. Бельгиец явно выделялся в чемпионате России, но после питерского клуба уехал за «длинным юанем» в Китай. Сегодня 35-летний полузащитник выступает за мадридский «Атлетико». Самый дорогой игрок представленной символической сборной Хвича Кварацхелия (трансферная стоимость 80 млн евро) всего два года назад радовал своими красивыми голами поклонников «Рубина». Евро – это отличный шанс для Кварацхелии повысить свою стоимость и стать партнёром Матвея Сафонова.

Для нашей символической сборной нашёлся и главный тренер. Лучано Спаллетти на протяжении своей 26-летней игровой карьеры выступал только за итальянские клубы. Тренерская карьера Спаллетти продолжается уже 31 год, и она тоже проходила в итальянских клубах и национальной сборной. Но в период с 2009 по 2014 год Лучано работал в России в «Зените», вместе с которым стал двукратным чемпионом страны.