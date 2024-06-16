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Чемпионат Европы по футболу 2024

Символическая сборная из участников Евро-2024, которые знают о российском футболе не понаслышке

16 Июня 2024 • 10:32 Комментировать

У сборной России не было шансов принять участие в текущем чемпионате Европы. Наша национальная команда не была допущена до отборочного турнира. Но представители чемпионата России на Евро играют. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» составило символическую сборную из защищавших цвета российских клубов игроков, которые выступают на чемпионате Европы.

38-летний голкипер тбилисского «Динамо» Георгий Лория входит в список самых возрастных игроков чемпионата Европы. Вряд ли ему доведётся принять участие в матчах главного турнира Старого Света, но само попадание в заявку сборной Грузии уже дорогого стоит. В России Лория больше всего запомнился болельщикам самарских «Крыльев Советов», в которых отыграл два сезона.

В обороне выделяются серб Срджан Бабич и албанец Марио Митай, которые в настоящее время выступают в клубах РПЛ – московском «Спартаке» и «Локомотиве». Пару им в обороне составили Яка Бийол из Словении и ещё один серб Урош Спайич. Оба поиграли в РПЛ несколько сезонов. Болельщики ЦСКА наверняка помнят Бийола, который сегодня защищает цвета итальянского «Удинезе».

Трое из ЦСКА

Вообще армейцы больше остальных клубов делегировали в нашу символическую сборную своих предствителей. Кроме Бийола в неё попали Влашич и Языджи. Оба здорово начали в составе армейцев, Языджи вообще забивал в каждом матче, в котором выходил на поле. Турок стал первым легионером в истории РПЛ, которому удалось забить в каждой из шести дебютных встреч. Но договориться с «Лиллем» о трансфере Языджи, который выступал в ЦСКА на правах аренды, армейцам не удалось. Влашича боссы армейцев приобретали у «Эвертона» за 23 млн евро, но через два года продали в «Вест Хэм» за 30 млн евро.

12 лет назад трансферы Акселя Витселя и Халка в «Зенит» «взорвали» РПЛ. Бельгиец явно выделялся в чемпионате России, но после питерского клуба уехал за «длинным юанем» в Китай. Сегодня 35-летний полузащитник выступает за мадридский «Атлетико». Самый дорогой игрок представленной символической сборной Хвича Кварацхелия (трансферная стоимость 80 млн евро) всего два года назад радовал своими красивыми голами поклонников «Рубина». Евро – это отличный шанс для Кварацхелии повысить свою стоимость и стать партнёром Матвея Сафонова.

Для нашей символической сборной нашёлся и главный тренер. Лучано Спаллетти на протяжении своей 26-летней игровой карьеры выступал только за итальянские клубы. Тренерская карьера Спаллетти продолжается уже 31 год, и она тоже проходила в итальянских клубах и национальной сборной. Но в период с 2009 по 2014 год Лучано работал в России в «Зените», вместе с которым стал двукратным чемпионом страны.

Игрок
Позиция
Сборная 
Клуб
Играл
Георгий Лория Вратарь Грузия «Динамо» Тбилиси «Анжи», «Крылья Советов»
Марио Митай Защитник Албания «Локомотив»  «Локомотив» 
Срджан Бабич Защитник Сербия «Спартак»  «Спартак» 
Яка Бийол Защитник Словения «Удинезе» ЦСКА
Урош Спайич Защитник Сербия «Црвена Звезда» «Краснодар»
Марио Пашалич Полузащитник Хорватия «Аталанта» «Спартак» 
Никола Влашич Полузащитник Хорватия «Торино» ЦСКА
Аксель Витсель Полузащитник Бельгия «Атлетико» Мадрид «Зенит»
Хвича Кварацхелия Полузащитник Грузия «Наполи» «Рубин», «Локомотив» 
Юсуф Языджи Нападающий Турция «Лилль» ЦСКА
Мирлинд Даку Нападающий Албания «Рубин» «Рубин»
Лучано Спаллетти Тренер Италия сб. Италии «Зенит»

 

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