Семшов назвал главного фаворита Евро-2024

Игорь Семшов, в прошлом игрок национальной сборной России, назвал своих фаворитов идущего чемпионата Европы – 2024.

По словам бывшего футболиста, сборная Испании для него не является фаворитом турнира, несмотря на крупную победу в стартовом матче на турнире против сборной Хорватии (3:0).

- Германию считаю фаворитом номер один, сборная Франции – фаворит номер два. Думаю, что кто-то из них станет победителем Евро. Испанцы даже после победы над Хорватией для меня не фавориты. Если им дальше попадётся более сильная сборная, то у них появятся проблемы, - сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

20 июня испанская национальная команда во втором туре встретится с Италией, которая со счётом 2:1 одолела Албанию.