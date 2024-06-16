Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 1 0
Хорватия 1 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Семшов назвал главного фаворита Евро-2024

16 Июня 2024 • 10:28 Комментировать
Австрия
...
Франция
1 6.10 X 4.50 2 1.55
17.06 22:00

Игорь Семшов, в прошлом игрок национальной сборной России, назвал своих фаворитов идущего чемпионата Европы – 2024.

По словам бывшего футболиста, сборная Испании для него не является фаворитом турнира, несмотря на крупную победу в стартовом матче на турнире против сборной Хорватии (3:0).

- Германию считаю фаворитом номер один, сборная Франции – фаворит номер два. Думаю, что кто-то из них станет победителем Евро. Испанцы даже после победы над Хорватией для меня не фавориты. Если им дальше попадётся более сильная сборная, то у них появятся проблемы, - сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

20 июня испанская национальная команда во втором туре встретится с Италией, которая со счётом 2:1 одолела Албанию.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Сборная Германии Сборная Франции Сборная Испании ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Июня
10:28
Семшов назвал главного фаворита Евро-2024
03:17
Упамекано: «Мусиала – волшебник»
15 Июня
23:48
Ставка и прогноз на точный счёт матча Австрия — Франция Евро 2024 — 17 июня 2024
22:12
Рафинья отреагировал на слова Мбаппе о сложности Евро и чемпионата мира
18:43
Тюрам: Мбаппе не мешает мне в сборной Франции
18:36
Маркус Тюрам: «Я красивее Мбаппе – я не похож на черепашку-ниндзя»
13:21
Мбаппе: «Франция – фаворит Евро-2024? Нас это не волнует»
14 Июня
23:04
Бесплатная ставка и прогноз на матч Австрия – Франция Евро-2024 – 17 июня 2024
21:31
Камоцци назвал фаворита чемпионата Европы – 2024
05:28
Амброзини назвал главного фаворита Евро-2024
00:24
Дешам ещё не принял решение по Салиба 2
13 Июня
19:41
Мбаппе снова не тренировался в общей группе сборной Франции
14:03
В сборной Франции есть проблемы со здоровьем перед Евро-2024
09:10
Кто выиграет Евро-2024
00:22
Мбаппе раскрыл свою дополнительную мотивацию перед Евро-2024
12 Июня
02:13
Мбаппе оценил силу сборной Германии
10 Июня
03:34
Жиру назвал свои цели на Евро-2024
03:08
Линекер: «Не понимаю, чем Салиба не устраивает Дешама»
01:46
Дешам прокомментировал ничью сборной Франции в матче с Канадой
01:36
Мбаппе ответил на вопрос о своей травме
09 Июня
23:59
Рангник рассказал, насколько тяжело было отказать «Баварии»
14:27
Балахнин назвал главного фаворита чемпионата Европы
02 Июня
10:24
Актуальная ставка и прогноз на матч Австрия – Франция Евро-2024 – 17 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АВСТРИЯ ФРАНЦИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Неймар и Винисиус могут перейти в один европейский суперклуб Назван главный фаворит Евро-2024: Англия только третья Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Агент назвала клуб Холанна на новый сезон Головин назвал топ-клубы, ради которых готов покинуть «Монако» Маттеус назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 «Реал» выбрал вратаря, который заменит Лунина Тен Хаг выбрал в «Барселоне» новую звезду для «Манчестер Юнайтед» Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024 в день старта турнира Тен Хаг выдвинул три требования «Манчестер Юнайтед»
Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий
Спортивные новости
«Эдмонтон» разгромил «Флориду» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли Каменский отреагировал на переход Шипачёва в минское «Динамо» Янчук высказался о том, что Рублёв и Хачанов не сыграют на Олимпиаде Рублёв не сыграет на Олимпиаде-2024 Терещенко поддержал возможное проведение матча между командами НХЛ и КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
16.06.24 в 16:00
Польша Польша
Нидерланды Нидерланды
4.60 3.85 1.74
Видео
16.06.24 в 19:00
Словения Словения
Дания Дания
4.30 3.30 1.93
Видео
16.06.24 в 22:00
Сербия Сербия
Англия Англия
5.00 3.60 1.74
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Июня
10:42 · Чемпионат Европы 2024
Наставник сборной Албании: «Я разочарован поражением»
10:38 · Чемпионат Европы 2024
Титов дал прогноз на матч Польша - Нидерланды
10:28 · Чемпионат Европы 2024
Семшов назвал главного фаворита Евро-2024
10:19 · Чемпионат Европы 2024
Аршавин: «Венгры плюшевыми не были, но действовали очень пассивно»
10:18 · Чемпионат Европы 2024
Селюк: «Пока не могу сказать, что по потенциалу Ямаль — это второй Модрич или Иньеста»
10:08 · Чемпионат Европы 2024
Рой Кин - о звезде сборной Англии: «Его разорвут на куски»
10:01 · Чемпионат Европы 2024
Триппьер назвал игрока сборной Англии, способности которого пугают
09:52 · Чемпионат Европы 2024
Модрич повторил рекорд Роналду и Маттеуса
09:39 · Чемпионат Европы 2024
Бергоми назвал двух лучших игроков сборной Италии в матче с Албанией
09:31 · Чемпионат Европы 2024
Де Брёйне оценил шансы Бельгии на Евро-2024
09:26 · Чемпионат Европы 2024
Де Брёйне оценил работу Тедеско в сборной Бельгии
09:05 · Чемпионат Европы 2024
Не Беллингем и Кейн: Стоунс назвал игрока сборной Анлии, который может стать лучшим на Евро-2024
08:50 · Чемпионат Европы 2024
Дркушич: «Если бы не верил в плей-офф Словении на Евро - не стал бы футболистом»
08:45 · Чемпионат Европы 2024
Сабо: «Португалия станет главным разочарованием, Роналду уже не тот» 1
08:39 · Чемпионат Европы 2024
Ташуев - о матче Евро-2024: «Второй тайм невозможно было смотреть»
Все новости