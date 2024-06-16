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Чемпионат Европы по футболу 2024

Аршавин: «Венгры плюшевыми не были, но действовали очень пассивно»

16 Июня 2024 • 10:19 Комментировать
Венгрия
1:3
Швейцария

Андрей Аршавин, в прошлом капитан сборной России и «Зенита», прокомментировал выступлении сборной Венгрии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024.

Напомним, встреча прошла 15 июня и завершилась победой швейцарского коллектива со счётом 3:1.

- Венгрия мне напомнила сборную Шотландии, только те играли так всю игру, а эти в первой половине встречи. Не было агрессии. Венгры плюшевыми не были, но действовали очень пассивно, во втором тайме они стали больше рисковать, а швейцарцы делали всё для того, чтобы не пропустить, - сказал экс-футболист в эфире «Матч ТВ».

В матче 2-го тура Евро-2024 Венгрия встретится с Германией, игра пройдёт 19 июня, а в заключительном матче группового этапа венгры сыграют против Шотландии, матч намечен на 23 июня.

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