Селюк: «Пока не могу сказать, что по потенциалу Ямаль — это второй Модрич или Иньеста»

Известный агент Дмитрий Селюк оценил перспективы 16-летнего полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля.

Эксперт усомнился в том, что по потенциалу Ямаль сопоставим с известными футболистами Лукой Модричем и Андресом Иньестой.

«Ясно, что он выйдет на серьёзный уровень. Но станет ли мировой величиной? Вопрос... Пока я не готов сказать, что по потенциалу это второй Модрич или Иньеста», — приводит слова Селюка «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Ямаль провёл за «Барселону» 48 матчей, в которых забил шесть голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 90 миллионов евро.