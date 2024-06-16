Рой Кин - о звезде сборной Англии: «Его разорвут на куски»

«Трент будет хорош в средней линии на групповой стадии Евро. Однако против топовых соперников, думаю, все будет хуже. Я считаю, что его разорвут на куски, если он выйдет против сильной сборной в центре полузащиты. Трент не готов к этому», - передает слова эксперта ITV.