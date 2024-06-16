Триппьер назвал игрока сборной Англии, способности которого пугают

Защитник сборной Англии Киран Триппьер высказался о партнере по национальной команде Филе Фодене в преддверии стартового поединка на чемпионате Европы в Германии.
«Фоден является сейчас одним из моих любимых игроков. Я могу вернуться на тренировочную базу и увидеть его с мячом. Этот парень одержим футболом. Все прекрасно видят, что он творит на поле. Но никто не знает, как он работает на тренировках. Его видение поля и техника пугают», - приводит слова защитника Sky Sports.
На чемпионате Европы – 2024 сборная Англии попала в один квартет с командами Дании, Сербии и Словении. В первом матче подопечные Гарета Саутгейта сыграют против сербов.
Бан пользователя