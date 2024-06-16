Модрич повторил рекорд Роналду и Маттеуса

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич принял участие во вчерашнем матче против Испании в рамках первого тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024.

Как информирует телеграм-канал SquawkaRu, 38-летний хавбек стал всего третьим игроком после португальца Криштиану Роналду и немца Лотара Маттеуса, который принял участие в девяти разных чемпионатах Европы и мира.

Напомним, что сборная Хорватии провалила стартовый поединок на Евро-2024 в Германии. Подопечные Златко Далича крупно проиграли сборной Испании со счетом 0:3. У хорватов остались матчи с Италией и Албанией.