Бергоми назвал двух лучших игроков сборной Италии в матче с Албанией

Известный в прошлом итальянский футболист Джузеппе Бергоми поделился впечатлениями от поединка между сборными Италии и Албании в рамках стартового тура чемпионата Европы – 2024.
«Итальянцы заслуженно выиграли. Кьеза продемонстрировал свои лучшие качества и очень помог команде. Он и Барелла были очень хороши. Они сыграли именно так, как хотел главный тренер Лучано Спаллетти», - передает слова Бергоми пресс-служба УЕФА.
Напомним, что Италия пропустила гол на первой минуте, но затем смогла забить дважды. Финальный свисток судьи зафиксировал победу «скуадры адзурры» со счетом 2:1.
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