Бергоми назвал двух лучших игроков сборной Италии в матче с Албанией

«Итальянцы заслуженно выиграли. Кьеза продемонстрировал свои лучшие качества и очень помог команде. Он и Барелла были очень хороши. Они сыграли именно так, как хотел главный тренер Лучано Спаллетти», - передает слова Бергоми пресс-служба УЕФА.