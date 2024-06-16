Де Брёйне оценил шансы Бельгии на Евро-2024

«На бумаге есть команды, которым дают больше шансов, чем нашей сборной. Но весь секрет в том, чтобы набрать оптимальную форму по ходу турнира. Когда ты в своем лучшем состоянии, то может произойти все, что угодно. Надеюсь, наша сборная продолжит то, что делала в ходе подготовки к турниру. Для нас важен хороший старт», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.