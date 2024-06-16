Де Брёйне оценил шансы Бельгии на Евро-2024

Хавбек сборной Бельгии Кевин де Брёйне высказался о шансах своей команды на чемпионате Европы – 2024.
«На бумаге есть команды, которым дают больше шансов, чем нашей сборной. Но весь секрет в том, чтобы набрать оптимальную форму по ходу турнира. Когда ты в своем лучшем состоянии, то может произойти все, что угодно. Надеюсь, наша сборная продолжит то, что делала в ходе подготовки к турниру. Для нас важен хороший старт», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.
На групповой стадии чемпионата Европы подопечные Доменико Тедеско сыграют против команд Румынии, Украины и Словакии.
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