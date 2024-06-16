Де Брёйне оценил работу Тедеско в сборной Бельгии

«На Тедеско оказывается большое давление. После мундиаля в Катаре он был вынужден создавать новую команду. Доменико очень открыт в общении с игроками. Я считаю, что он проделал хорошую работу в сборной. Но все будет зависеть от того, какого результата мы добьемся на чемпионате Европы», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.