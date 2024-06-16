Не Беллингем и Кейн: Стоунс назвал игрока сборной Анлии, который может стать лучшим на Евро-2024

Защитник сборной Англии Джон Стоунс высказался о партнере по национальной команде – атакующем полузащитнике Филе Фодене.
«Фоден – невероятный игрок. Он серьезно улучшил свою игру. У него есть голы, зрелость, прессинг, понимание ситуаций. Фил провел классный сезон и может продлить это на Евро-2024. Он может стать лучшим футболистом этого турнира», - передает слова защитника Sky Sports.
Напомним, что на групповой стадии чемпионата Европы – 2024 сборная Англии встретится с национальными командами Сербии, Дании и Словении. В стартовом поединке британцам будут противостоять сербы.
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