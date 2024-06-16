Не Беллингем и Кейн: Стоунс назвал игрока сборной Анлии, который может стать лучшим на Евро-2024

«Фоден – невероятный игрок. Он серьезно улучшил свою игру. У него есть голы, зрелость, прессинг, понимание ситуаций. Фил провел классный сезон и может продлить это на Евро-2024. Он может стать лучшим футболистом этого турнира», - передает слова защитника Sky Sports.