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Чемпионат Европы по футболу 2024

Почему сборная Англии не выиграет Евро-2024

16 Июня 2024 • 09:04 Комментировать (3)

Многие мировые эксперты пророчат «трем львам» триумф на предстоящем чемпионате Европы. Да, во многом есть основания, по которым данное мнение считается аргументированным. Но есть и целый ряд контраргументов, которые дают нам основания думать, что мечты англичан так и останутся их мечтами.

Проблемы в оборонительной линии

Да, подопечные Гарета Саутгейта имеют прекрасное нападение, что нельзя сказать об обороне. Без нее турниры с приставкой топ не выигрываются – это аксиома.

На протяжении 20 лет у англичан нет топового вратаря. Все мы помним про банальную фразу о том, что вратарь – это половина команды. Но голкипер может поймать кураж и его статус может не стать преградой. Взять того же Субашича – времен двухлетней давности.

Но вся линии обороны не сможет сходу и синхронно поймать кураж. У британцев нет центрального защитника. С левым защитником аналогичная ситуация. Согласитесь, это уже тревожный звоночек.  Играть по принципу «они нам забьют сколько смогут, а мы им сколько захотим» - работать будет не всегда. За счет своего нападения можно задушить условную Словению или Албанию, а вот против немцев, французов, португальцев, испанцев решать будут мелочи. Однако защитная линия далеко не мелочь, а слабое место – куда противник будет стараться как можно сильнее ударить.

Сборная Англии – самая невезучая в мире

Здесь не нужны никакие аргументы – достаточно просто удариться в историю. Примеров масса:

  • ЕВРО-2020 – поражение в финале от итальянцев по пенальти.
  • ЕВРО-2012 – поражение в четвертьфинале от итальянцев по пенальти.
  • ЧМ-2006 – поражение в четвертьфинале от португальцев.
  • ЕВРО-2004 – поражение в четвертьфинале от португальцев.
  • ЧМ-1998 – поражение в 1/8 от Аргентины по пенальти.
  • ЕВРО-1996 – поражение в полуфинале от сборной Германии по пенальти.
  • ЧМ-1990 – поражение в полуфинале от сборной Германии по пенальти в полуфинале.

Также в данный список я не внес поражение англичан в полуфинале ЧМ-2018 в дополнительное время от хорватов в полуфинале ЧМ.

Вот я составил список, когда фортуна поворачивалась к «трем львам» спиной. А вот лицом всего один раз. На ЕВРО-1996 в четвертьфинале англичане победили Испанию в послематчевой серии. В остальных случаях – серия пенальти для британцев являлось смертельным приговором.

Как вы думаете, невезение сборной Англии в послематчевых сериях – это злой рок или в этом можно найти аргументированные причины?

Отсутствие больших побед

В последний раз англичане выигрывали ЧМ в 1966-м году, а европейское первенство им никогда не покорялось. Да, у истории есть свойство менять, но данный факт всегда давит. У тебя лучший чемпионат в мире, боеспособная сборная, но по возрасту крайний успех британцев старше на четыре года Гарета Саутгейта. И как мы видим, некому данные победные традиции передать. Это очень сложная ситуация, когда многое делается правильно, но на протяжении десятилетий ничего не получается. Считаю, что победные традиции дают крепкую уверенность, которой англичанам не хватает.

Отсутствие инстинкта убийцы

Это тот инстинкт, когда ты взял ситуацию под свой контроль и ее из своих рук ты не упускаешь. Причем важно, чтобы это было против равных команд по статусу. С этим у подопечных Саутгейта большие проблемы. Три года назад, в финале против итальянцев, англичане повели в счете, но они решали не добивать соперника, а сыграть осторожно – за что и поплатились. Аналогичная ситуация произошла за два года до этого – в полуфинале ЧМ. «Львы», по ходу игры, вели 1:0, но уступили 1:2 в дополнительное время. Победить на крупном турнире можно, если ты всегда берешь свое, но если ты это упускаешь, то задача триумфа сходу становится невозможной.

Антон Карасевич

 

 


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Сборная Англии евро-2024
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Комментарии (3) Все комментарии
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cabo verde
16 Июня 2024 в 10:04
я бы отметил другое -извечную проблему трех львов, отсутствие опытного классного полэймейкера (ов)
у англичан всегда были сильные вингеры и большой выбор нападающих, но системно связать этих игроков, дирижировать на поле - здесь никого
фоден и райс все таки немного не то
а вот у немцев есть гюндоган и кроос
преимущество я отдал бы им
Ceroki
16 Июня 2024 в 10:19
Дирижер там Саутгейт , плеймейкер это хорошо , но не всегда ибо команда тогда от него зависима , а так это даже плюс , англики играют в академический футбол , р играют хорошо , точно так же как и дания там тоже нет племейкера но игра поставлена по другому принципу в линиях играют равные игроки и играют здорово, а вот слабая линия это оборона, я про англиков . Если бы там был сильный центр , то это очень их усилило бы . Автор статьи пункты типа инстинкт убийцы, отсутствие больших побед , невезение , это все детский лепет , а не аналитика .
cAspEr
16 Июня 2024 в 10:02
Мда все верно!
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