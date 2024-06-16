Дркушич: «Если бы не верил в плей-офф Словении на Евро - не стал бы футболистом»

Защитник сборной Словении Ваня Дркушич высказался о целях своей национальной команды на чемпионате Европы 2024 года.
«Знаем, что у нас сильная команда, едем в Германию, чтобы показать хороший футбол. Верю ли, что Словения может выйти в плей-офф? Конечно, верю. Если бы не верил, не стал бы футболистом», - передает слова защитника Metaratings.ru.
Напомним, что сборная Словении попала в одну группу с национальными командами Англии, Сербии и Дании. В первом поединке на турнире словенцам будут противостоять датчане. Встреча состоится в воскресенье, 16 июня.
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