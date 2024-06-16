Сабо: «Португалия станет главным разочарованием, Роналду уже не тот»

Экс-футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался относительно выступления сборной Португалии на чемпионате Европы – 2024. По его мнению, команда Роберто Мартинеса проведет неудачный турнир.

«Португалия станет главным разочарованием. Их лидер Криштиану Роналду уже не тот Роналду. Уехал из Европы, играет в чемпионате Саудовской Аравии, где уровень совсем другой», - передает слова Сабо «Украинский футбол».

Напомним, что на групповой стадии Евро сборная Португалии встретится с командами Турции, Чехии и Грузии. В стартовом матче на турнире Роналду и компания сыграют против чехов.