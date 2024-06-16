Ташуев - о матче Евро-2024: «Второй тайм невозможно было смотреть»

Экс-рулевой воронежского «Факела» Сергей Ташуев поделился мнением об игре в матче чемпионата Европы – 2024 между сборными Италии и Албании. «Скуадра адзурра» одержала волевую победу со счетом 2:1.

«Не понравилось, что у итальянцев был пас ради паса. Не хватило врываний и индивидуальных действий. Игра была несмотрибельна. Второй тайм вообще невозможно было смотреть», - передает слова специалиста Sport24.

Добавим, что в следующем туре группового этапа сборная Италии встретится с национальной командой Испании. Албания, в свою очередь, померяется силами с Хорватией.