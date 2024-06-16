Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 1 0
Хорватия 1 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Булыкин - о голе Албании: «Жаль, что наш рекорд пал»

16 Июня 2024 • 08:33 Комментировать

Бывший форвард московского «Динамо» Дмитрий Булыкин отреагировал на рекорд в исполнении полузащитника сборной Албании Недима Байрами. Игрок забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы.

«Жаль, что наш рекорд пал, но когда-то это должно было случиться. Ну ничего страшного, все рекорды когда-нибудь будут биты. Сильно не расстроимся, думаю», - передает слова Дмитрия «РБ Спорт».

Напомним, что Байрами поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы на 23-й секунде встречи. До этого автором самого быстрого гола на Евро был экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко. Он забил на 67-й секунде.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Сборная Албании Дмитрий Кириченко ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Неймар и Винисиус могут перейти в один европейский суперклуб Назван главный фаворит Евро-2024: Англия только третья Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Агент назвала клуб Холанна на новый сезон Головин назвал топ-клубы, ради которых готов покинуть «Монако» «Реал» выбрал вратаря, который заменит Лунина Тен Хаг выбрал в «Барселоне» новую звезду для «Манчестер Юнайтед» Маттеус назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024 в день старта турнира Тен Хаг выдвинул три требования «Манчестер Юнайтед»
Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий
Спортивные новости
«Эдмонтон» разгромил «Флориду» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли Каменский отреагировал на переход Шипачёва в минское «Динамо» Янчук высказался о том, что Рублёв и Хачанов не сыграют на Олимпиаде Рублёв не сыграет на Олимпиаде-2024 Терещенко поддержал возможное проведение матча между командами НХЛ и КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
16.06.24 в 16:00
Польша Польша
Нидерланды Нидерланды
4.60 3.85 1.74
Видео
16.06.24 в 19:00
Словения Словения
Дания Дания
4.30 3.30 1.93
Видео
16.06.24 в 22:00
Сербия Сербия
Англия Англия
5.00 3.60 1.74
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Июня
10:08 · Чемпионат Европы 2024
Рой Кин - о звезде сборной Англии: «Его разорвут на куски»
10:01 · Чемпионат Европы 2024
Триппьер назвал игрока сборной Англии, способности которого пугают
09:52 · Чемпионат Европы 2024
Модрич повторил рекорд Роналду и Маттеуса
09:39 · Чемпионат Европы 2024
Бергоми назвал двух лучших игроков сборной Италии в матче с Албанией
09:31 · Чемпионат Европы 2024
Де Брёйне оценил шансы Бельгии на Евро-2024
09:26 · Чемпионат Европы 2024
Де Брёйне оценил работу Тедеско в сборной Бельгии
09:05 · Чемпионат Европы 2024
Не Беллингем и Кейн: Стоунс назвал игрока сборной Анлии, который может стать лучшим на Евро-2024
08:50 · Чемпионат Европы 2024
Дркушич: «Если бы не верил в плей-офф Словении на Евро - не стал бы футболистом»
08:45 · Чемпионат Европы 2024
Сабо: «Португалия станет главным разочарованием, Роналду уже не тот» 1
08:39 · Чемпионат Европы 2024
Ташуев - о матче Евро-2024: «Второй тайм невозможно было смотреть»
08:33 · Чемпионат Европы 2024
Булыкин - о голе Албании: «Жаль, что наш рекорд пал»
08:07 · Чемпионат Европы 2024
Экс-футболист «Ливерпуля» восхитился талантом Мусиалы
07:55 · Чемпионат Европы 2024
Футболист сборной Албании прокомментировал свой рекордный гол на Евро
07:49 · Чемпионат Европы 2024
Аршавин оценил игру Доннаруммы в матче с Албанией
07:43 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт поделился ожиданиями от матча Англии и Сербии
Все новости