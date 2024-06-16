Булыкин - о голе Албании: «Жаль, что наш рекорд пал»

Бывший форвард московского «Динамо» Дмитрий Булыкин отреагировал на рекорд в исполнении полузащитника сборной Албании Недима Байрами. Игрок забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы.

«Жаль, что наш рекорд пал, но когда-то это должно было случиться. Ну ничего страшного, все рекорды когда-нибудь будут биты. Сильно не расстроимся, думаю», - передает слова Дмитрия «РБ Спорт».

Напомним, что Байрами поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы на 23-й секунде встречи. До этого автором самого быстрого гола на Евро был экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко. Он забил на 67-й секунде.