Экс-футболист «Ливерпуля» восхитился талантом Мусиалы

Экс-футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс поделился мнением об игре атакующего полузащитника сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиалы.

«Баланс Мусиалы – это что-то потрясающее. Джамал – уникальный талант. Я бы сравнил его с горнолыжником», - передает слова эксперта пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 сборная Германии встречалась с командой Шотландии. Немцы отпраздновали уверенную победу со счетом 5:1. Мусиала забил один из голов своей сборной. В следующем туре Германия сыграет против Венгрии.