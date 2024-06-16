Футболист сборной Албании прокомментировал свой рекордный гол на Евро

Хавбек сборной Албании Недим Байрами прокомментировал свой гол во вчерашнем матче первого тура группового этапа Евро-2024 против Италии.
«Я был немного удивлен, ведь не знал, что мой гол оказался особенным. Для меня важно забивать в матчах за свою страну и команду», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.
Гол Байрами стал самым быстрым в истории чемпионатов Европы. Албанский футболист поразил ворота «скуадры адзурры» на 23-й секунде.
Встреча завершилась волевой победой сборной Италии со счетом 2:1. В следующем туре Албания сыграет с Хорватией, а итальянцам будут противостоять испанцы.
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