Аршавин оценил игру Доннаруммы в матче с Албанией

Бывший нападающий сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением об игре итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы в матче против Албании на групповой стадии Евро-2024.
«Здорово попал Байрами. Мне кажется, Доннарумму винить трудно, в остальном у него работы было мало, а если там мяч как-то долетал, то это были простые удары», - высказался бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что сборная Италии пропустила от Албании гол уже на первой минуте встречи. Несмотря на это, «скуадра адзурра» смогла собраться и одержала волевую победу со счетом 2:1.
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