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Чемпионат Европы по футболу 2024

Саутгейт поделился ожиданиями от матча Англии и Сербии

16 Июня 2024 • 07:43 Комментировать

В рамках первого тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024 сборная Англии сыграет против национальной команды Сербии. Наставник британцев Гарет Саутгейт поделился мнением о предстоящем сопернике.

«Будет очень сложно. У сербов есть хорошие футболисты, а также командный дух. Это первый матч для нас на Евро, поэтому нужно постараться сыграть как можно лучше. Мы должны продемонстрировать свои сильные стороны и воспользоваться слабостями соперника», - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Англии и Сербии состоится сегодня, 16 июня. Начало – 22:00 по мск.

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