Саутгейт поделился ожиданиями от матча Англии и Сербии

«Будет очень сложно. У сербов есть хорошие футболисты, а также командный дух. Это первый матч для нас на Евро, поэтому нужно постараться сыграть как можно лучше. Мы должны продемонстрировать свои сильные стороны и воспользоваться слабостями соперника», - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.