Саутгейт поделился ожиданиями от матча Англии и Сербии

В рамках первого тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024 сборная Англии сыграет против национальной команды Сербии. Наставник британцев Гарет Саутгейт поделился мнением о предстоящем сопернике.
«Будет очень сложно. У сербов есть хорошие футболисты, а также командный дух. Это первый матч для нас на Евро, поэтому нужно постараться сыграть как можно лучше. Мы должны продемонстрировать свои сильные стороны и воспользоваться слабостями соперника», - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.
Матч между сборными Англии и Сербии состоится сегодня, 16 июня. Начало – 22:00 по мск.
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