Ямаль назвал лучшего футболиста в истории Евро: Модрич занял третье место, Анри - шестой

Атакующий полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль составил рейтинг лучших футболистов чемпионатов Европы за всю историю в рамках популярного тренда в соцсетях. Суть состоит в том, что участник присваивает место, не зная, какой игрок выпадет следующим.

Как сообщает Ok Diario, первое место в этом списке занял испанский защитник Серхио Рамос. На второй позиции расположился еще один экс-игрок сборной Испании – Икер Касильяс. Топ-3 замкнул хорватский полузащитник Лука Модрич.

Далее в рейтинге расположились следующие игроки: Фернандо Торрес (Испания), Деку (Португалия), Тьерри Анри (Франция), Мануэль Нойер (Германия), Петер Шмейхель (Дания), Леонардо Бонуччи (Италия) и Эдер (Португалия).