Кейн высказался о матче Англии против Сербии на Евро-2024

Центрфорвард сборной Англии Гарри Кейн высказался о предстоящей встрече с национальной командой Сербии в рамках первого тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024.
«Я люблю играть за сборную своей страны. Это многое значит для меня. Наша команда настроена провести хороший матч с Сербией. Будем играть в своем стиле. Мы будет агрессивными на поле», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.
Матч между сборными Англии и Сербии состоится сегодня, 16 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.
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