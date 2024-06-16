Аршавин считает, что Родри должен был получить красную карточку

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о нарушении испанского полузащитника Родри Эрнандеса в матче с Хорватией.
«Если ты ставишь фол, то это явная возможность лишения гола. Я не понимаю. Пустые ворота, человек стоит в шести с половиной метрах, как ты не показываешь красную карточку?» - высказался Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что поединок между сборными Испании и Хорватии состоялся в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы – 2024. «Красная фурия» отпраздновала уверенную победу со счетом 3:0.
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