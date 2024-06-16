Скаут «Челси» наблюдал за игроком сборной Италии в матче с Албанией

Лондонский «Челси» отправил своего скаута на матч Евро-2024 между сборными Италии и Албании.

Предметом интереса селекционной службы английского клуба стал центральный защитник «скуадры адзурры» Рикардо Калафьори. 22-летний футболист вышел в стартовом составе в матче с Албанией (2:1) – для него это был лишь третий поединок за национальную команду.

В подписании центрбека «Болоньи» заинтересован лично новый рулевой «Челси» Энцо Мареска, докладывает инсайдер Николо Скира. Сам игрок, впрочем, предпочитает перебраться в «Ювентус», с которым уже достиг принципиальной договорённости.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рикардо Калафьори в 30 млн евро.