Спаллетти поделился ожиданиями от матча со сборной Испании

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал, чего ждёт от следующего матча своей команды против соперников из Испании.

Итальянцы и испанцы стартовали на чемпионате Европы с побед: «скуадра адзурра» добыла три очка во встрече с Албанией (2:1), а «красная фурия» чуть раньше уверенно одолела Хорватию (3:0). 20 июня состоится очная встреча двух главных фаворитов группы B.

«Полагаю, сборная Испании будет действовать не так, как Албания, и на нас будет оказываться больше давления. От нас потребуется перемещать мяч быстрее, чем мы это делали сегодня вечером. В матче с испанцами необходимо чаще играть вперёд, совершать передачи за спины защитников», – цитирует официальный сайт УЕФА Спаллетти.