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Чемпионат Европы по футболу 2024

Спаллетти поделился ожиданиями от матча со сборной Испании

16 Июня 2024 • 03:40 Комментировать
Испания
...
Италия
20.06 22:00

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал, чего ждёт от следующего матча своей команды против соперников из Испании.

Итальянцы и испанцы стартовали на чемпионате Европы с побед: «скуадра адзурра» добыла три очка во встрече с Албанией (2:1), а «красная фурия» чуть раньше уверенно одолела Хорватию (3:0). 20 июня состоится очная встреча двух главных фаворитов группы B.

«Полагаю, сборная Испании будет действовать не так, как Албания, и на нас будет оказываться больше давления. От нас потребуется перемещать мяч быстрее, чем мы это делали сегодня вечером. В матче с испанцами необходимо чаще играть вперёд, совершать передачи за спины защитников», – цитирует официальный сайт УЕФА Спаллетти.

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Евро-Футбол.Ру,
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ИСПАНИЯ ИТАЛИЯ
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