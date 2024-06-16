Жоржиньо: «У нынешней сборной Италии много общего с командой, выигравшей Евро-2020»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо поделился мнением о текущем состоянии сборной Италии.

32-летний хавбек – второй самый возрастной игрок «скуадры адзурры» в заявке на Евро-2024. Считается, что сейчас состав сборной Италии не так хорош, как на «золотом» Евро-2020, но Жоржиньо не поддерживает такую точку зрения.

«Я вижу много общего между нынешней сборной Италии и той, что выигрывала прошлый чемпионат Европы. Хорошая команда, все здорово ладят друг с другом. Мы все хотим привести Италию к победе, и сейчас мы на правильном пути», – приводит журналист Альфредо Педулла слова футболиста «Арсенала».

Команда Лучано Спаллетти стартовала на Евро-2024 с волевой победы над соперниками из Албании – 2:1.