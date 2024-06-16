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Чемпионат Европы по футболу 2024

Упамекано: «Мусиала – волшебник»

16 Июня 2024 • 03:17 Комментировать
Австрия
...
Франция
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17.06 22:00

Центральный защитник сборной Франции и «Баварии» Дайо Упамекано поделился восторгом от игры своего одноклубника Джамала Мусиала.

21-летний немец впечатляюще выступил в матче открытия Евро-2024 против сборной Шотландии, который прошёл в пятницу. Германия выиграла встречу со счётом 5:1, а Мусиала отметился забитым голом и был признан лучшим игроком поединка.

«Мусиала – волшебник. Тебе нужно как следует выспаться, если предстоит защищаться против него. Когда мяч у него, ничего нельзя предвидеть заранее – он просто танцует с ним, так легко и быстро поворачивается. Иногда на тренировках я намеренно отдаю ему слишком сильные передачи, но он принимает их и разворачивается в одно касание. Джамал меня очень впечатляет», – заявил в интервью L'Equipe Упамекано.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Сборная Франции Дайо Упамекано Джамал Мусиала ещё теги

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