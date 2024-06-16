​Фабрегас: «Хорошая реакция со стороны сборной Италии»

Сборная Италии в ранге действующего победителя чемпионата Европы шокирующе начала новую кампанию, пропустив уже на 23-й секунде игры от сборной Албании. Тем не менее, чемпионы Европы собрались и ещё в первом тайме переломили игру в свою пользу, одержав в итоге победу. Её прокомментировал испанский полузащитник Сеск Фабрегас.

- В первом тайме была хорошая реакция от команды. Я вижу, как меняется игра при Лучано Спаллетти, как идут поиски свободных карманов при помощи Димарко и Кьезы. От второго тайма я ждал большего, думал, будут забиты ещё голы, команды будут идти вперёд, но этого не случилось, - цитирует слова Фабрегаса BBC Sport.