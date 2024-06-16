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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Фабрегас: «Хорошая реакция со стороны сборной Италии»

16 Июня 2024 • 03:05 Комментировать

Сборная Италии в ранге действующего победителя чемпионата Европы шокирующе начала новую кампанию, пропустив уже на 23-й секунде игры от сборной Албании. Тем не менее, чемпионы Европы собрались и ещё в первом тайме переломили игру в свою пользу, одержав в итоге победу. Её прокомментировал испанский полузащитник Сеск Фабрегас.

- В первом тайме была хорошая реакция от команды. Я вижу, как меняется игра при Лучано Спаллетти, как идут поиски свободных карманов при помощи Димарко и Кьезы. От второго тайма я ждал большего, думал, будут забиты ещё голы, команды будут идти вперёд, но этого не случилось, - цитирует слова Фабрегаса BBC Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сеск Фабрегас
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