Спаллетти с раздражением ответил на вопрос о зависимости сборной Италии от Бареллы

Рулевой сборной Италии Лучано Спаллетти считает, что его команда не должна зависеть от конкретных игроков.

Лидер «скуадры адзурры» Николо Барелла мог пропустить матч первого тура Евро-2024 против сборной Албании, но успел залечить травму. Именно гол 27-летнего полузащитника «Интера» принёс итальянцам волевую победу со счётом 2:1.

После завершения игры журналисты спросили у Спаллетти о зависимости сборной Италии от Бареллы, на что тренер ответил с раздражением: «Национальная команда должна быть в состоянии обходиться без кого угодно – в ней 26 сильных игроков. Мне не нравится сама мысль о том, что команда может зависеть от одного человека», – цитирует Football Italia Спаллетти.