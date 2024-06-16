Тренер сборной Албании Силвиньо: «Мы вполне могли вырвать ничью с Италией»

Рулевой сборной Албании Силвиньо прокомментировал итог матча против Италии (1:2).

Встреча началась с гола албанцев на 23-й секунде – самого быстрого в истории чемпионатов Европы. Италии удалось ответить на 11-й и 16-й минутах.

«Игроки немного нервничали, ведь для Албании это всего второй чемпионат Европы, у нас молодая команда. Сегодня мы выступили неплохо. Это был непростой матч против очень сильного соперника, но мы оставались в игре до самого конца, и в какой-то момент мы могли даже вырвать ничью», – сказал в интервью Sky Sport Силвиньо.

Во втором туре сборная Албании встретится с Хорватией. Поединок пройдёт 19 июня.