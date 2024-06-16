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Чемпионат Европы по футболу 2024

Тренер сборной Сербии: «Будет лучше, если Беллингем не сыграет против нас»

16 Июня 2024 • 02:33 Комментировать
Сербия
...
Англия
1 7.40 X 4.50 2 1.50
Через 17 ч. 58 мин.

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович признал, что Джуд Беллингем представляет серьёзную угрозу для его команды.

Встреча сборных Сербии и Англии стартует в воскресенье в 22:00 по московскому времени. Отвечая на вопрос о полузащитнике мадридского «Реала», Стойкович не стал скрывать опасений: «Было бы лучше, если бы Беллингем не сыграл против нас. Его выступления в «Реале» показали, насколько он опасен, какими качествами обладает», – приводит Carrusel Deportivo слова наставника.

В квартете с англичанами и сербами также выступают сборные Словении и Дании.

Джуд Беллингем отметился 23 голами и 13 ассистами в 42 матчах за «Реал» в прошедшем сезоне.

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Реал Мадрид Сборная Англии Сборная Сербии Драган Стойкович Джуд Беллингем ещё теги

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