Бастони – о связке с Калафьори: «Никогда не понимал, почему два левши в центре защиты – это проблема»

Центральный защитник сборной Италии и миланского «Интера» Алессандро Бастони доволен тем, как сработался с Рикардо Калафьори.

Новый дуэт центрбеков помог «скуадре адзурре» победить в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против сборной Албании (2:1), хотя уже на 23-й секунде счёт открыли соперники.

Связка Бастони с Калафьори примечательна тем, что оба игрока – левши. С этим были связаны опасения итальянских экспертов перед матчем.

«Я никогда не понимал, почему два левоногих игрока в центре защиты – это проблема. Часто можно увидеть двух правоногих центральных защитников, и на это никто не жалуется. Рикардо очень талантлив. Я убеждён, что мы с ним сыграемся», – передаёт Football Italia комментарии Бастони, сравнявшего счёт в поединке на 11-й минуте.