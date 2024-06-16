​Ширер: «Албания создала сложности Италии»

Действующий чемпион Европы, сборная Италии, начала свои выступления в новом розыгрыше турнира с победы над сборной Албании. Она получилась волевой - «скуадра адзурра» пропустила первой, да ещё и на первой минуте мата. Бывший игрок английской сборной и рекордсмен АПЛ по количеству мячей, Алан Ширер, прокомментировал игру:-

- Италия владела мячом почти весь матч, но Албания смогла создать ей проблемы, особенно во втором тайме, когда у итальянцев почти не было моментов. Но я думаю, что даже поражением с минимальным счетом албанцы могут быть довольны, ожидалось, что они проиграют крупнее, - цитирует слова Ширера BBC Sport.