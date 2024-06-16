Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 1 0
Хорватия 1 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

​Ширер: «Албания создала сложности Италии»

16 Июня 2024 • 01:42 Комментировать

Действующий чемпион Европы, сборная Италии, начала свои выступления в новом розыгрыше турнира с победы над сборной Албании. Она получилась волевой - «скуадра адзурра» пропустила первой, да ещё и на первой минуте мата. Бывший игрок английской сборной и рекордсмен АПЛ по количеству мячей, Алан Ширер, прокомментировал игру:-

- Италия владела мячом почти весь матч, но Албания смогла создать ей проблемы, особенно во втором тайме, когда у итальянцев почти не было моментов. Но я думаю, что даже поражением с минимальным счетом албанцы могут быть довольны, ожидалось, что они проиграют крупнее, - цитирует слова Ширера BBC Sport.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Албании Алан Ширер ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Неймар и Винисиус могут перейти в один европейский суперклуб Назван главный фаворит Евро-2024: Англия только третья Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет «Реал» или «Боруссия»: Месси признался, за кого болел в финале Лиги чемпионов Агент назвала клуб Холанна на новый сезон Тен Хаг выбрал в «Барселоне» новую звезду для «Манчестер Юнайтед» Тен Хаг выдвинул три требования «Манчестер Юнайтед» «Реал» выбрал вратаря, который заменит Лунина Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024 в день старта турнира Руни: «Всегда говорил Роналду, что он уродлив»
Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий Тен Хаг выдвинул три требования «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
Каменский отреагировал на переход Шипачёва в минское «Динамо» Янчук высказался о том, что Рублёв и Хачанов не сыграют на Олимпиаде Рублёв не сыграет на Олимпиаде-2024 Терещенко поддержал возможное проведение матча между командами НХЛ и КХЛ Янчук — о паре Алькарас-Надаль на Олимпиаде-2024: «Эта пара вызывает вопросы» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Испания Испания
Хорватия Хорватия
3
0
1.06 11.50 62.00
Видео
Окончен
Италия Италия
Албания Албания
2
1
1.02 19.00 100.00
Видео
16.06.24 в 16:00
Польша Польша
Нидерланды Нидерланды
4.60 3.85 1.74
Видео
16.06.24 в 19:00
Словения Словения
Дания Дания
4.30 3.30 1.93
Видео
16.06.24 в 22:00
Сербия Сербия
Англия Англия
5.00 3.60 1.74
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Июня
01:42 · Чемпионат Европы 2024
​Ширер: «Албания создала сложности Италии»
01:39 · Чемпионат Европы 2024
Калафьори – о победе сборной Италии: «Мы даже не задумывались о поражении»
01:19 · Чемпионат Европы 2024
Спаллетти оценил игру сборной Италии в матче с Албанией
00:56 · Чемпионат Европы 2024
Кьеза рассказал, в чём нужно прибавить сборной Италии
00:48 · Чемпионат Европы 2024
Бастони – о победе сборной Италии: «Никто не ожидал такого начала матча»
00:39 · Чемпионат Европы 2024
Барелла: «Пропущенный на 23-й секунде гол мог сильно навредить нам»
00:29 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Италии повторила рекорд Испании, установленный на прошлом Евро
00:21 · Чемпионат Европы 2024
Кьеза признан лучшим игроком матча Италия – Албания
00:12 · Чемпионат Европы 2024
Спаллетти – самый возрастной тренер сборной Италии на Евро за всю историю
00:00 · Чемпионат Европы 2024
Карвахаль стал самым возрастным автором гола сборной Испании на Евро
15 Июня
23:49 · Чемпионат Европы 2024
Куман – о Симонсе: «Очень рады, что у нас есть такой игрок»
23:47 · Чемпионат Европы 2024
​Балаге: «Чемпионат мира тоже начинался с 7:0, но потом...»
23:34 · Чемпионат Европы 2024
Эриксен: «Не думаю о том, что было три года назад»
23:28 · Чемпионат Европы 2024
Карвахаль: Хотел сохранить футболку, но не смог отказать Модричу
23:28 · Чемпионат Европы 2024
Радимов считает, что сборной Хорватии удастся выйти в плей-офф Евро-2024
Все новости