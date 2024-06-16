Калафьори – о победе сборной Италии: «Мы даже не задумывались о поражении»

Центральный защитник сборной Италии Рикардо Калафьори ответил на вопросы журналистов после победы над Албанией (2:1).

Субботний поединок стал для 22-летнего футболиста «Болоньи» лишь третьим в составе национальной команды. Центрбек дебютировал за «скуадру адзурру» в начале месяца в товарищеской встрече со сборной Турции, и его появление в старте в первой игре на Евро-2024 стало для многих неожиданностью.

«Было непросто прийти в себя после такого быстрого пропущенного гола, но мы даже не задумывались о том, что можем проиграть.

Я стараюсь играть за сборную так же, как играю в клубе, и не думаю ни о чём другом. Важно сосредоточиться на положительных моментах. Думаю, я неплохо справился», – цитирует Football Italia Калафьори.