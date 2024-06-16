Спаллетти оценил игру сборной Италии в матче с Албанией

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился впечатлениями после матча с Албанией (2:1).

Итальянцы отреагировали на гол, пропущенный на 23-й секунде, и уже к 16-й минуте были впереди. После этого зрители так и не увидели голов.

«Можно отметить много положительных вещей, но они бессмысленны, если ничего нам не приносят. Мы могли нанести соперникам больше вреда.

Во втором тайме Албания заиграла активнее, и нам нужно было максимально использовать открывшееся пространство, но вместо этого нас потянуло назад», – поведал в беседе с RAI Sport Спаллетти.

20 июня Италия встретится со сборной Испании, которая возглавила группу после крупной победы над Хорватией (3:0).