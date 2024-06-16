Кьеза рассказал, в чём нужно прибавить сборной Италии

Футболист «Ювентуса» Федерико Кьеза побеседовал с журналистами после матча сборной Италии против Албании (2:1).

Именно 26-летний вингер был признан лучшим игроком встречи. Итальянцы пропустили уже на 23-й секунде, что не помешало им начать выступление на чемпионате Европы с победы.

«Пропущенный гол стал шоком, но мы заиграли активно и создали много моментов. Думаю, мы могли забить ещё больше, но также могли и упустить победу в концовке. Нам необходимо научиться «закрывать» матчи, действовать хладнокровнее, потому что на Евро в любой момент может произойти что угодно. Но я доволен сегодняшним результатом – мы показали, что сильны», – заявил в интервью Sky Sport Кьеза.