Бастони – о победе сборной Италии: «Никто не ожидал такого начала матча»

Центральный защитник сборной Италии Алессандро Бастони прокомментировал исход поединка первого тура Евро-2024 против Албании (2:1).

Действующие чемпионы Европы вошли в историю уже на 23-й секунде встречи, пропустив самый быстрый гол всех времён на Евро. Вскоре Бастони сравнял счёт, а затем Николо Барелла забил и второй.

«Никто не ожидал такого начала. У нас был совершенно другой план на игру. Подобная неудача при 50 тысячах болельщиков соперников на стадионе могла сбить нас с толку, но мы отреагировали правильно, что вызывает гордость», – сказал в беседе со Sky Sport центрбек миланского «Интера».