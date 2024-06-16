Барелла: «Пропущенный на 23-й секунде гол мог сильно навредить нам»

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла поделился мыслями после победы сборной Италии над Албанией (2:1).

Коллектив Лучано Спаллетти пропустил уже на 23-й секунде – самый быстрый гол за всю историю чемпионатов Европы. Итальянцы быстро перевернули ситуацию: на 11-й минуте Алессандро Бастони сравнял счёт, а спустя ещё пять минут его одноклубник Барелла установил на табло финальный результат.

«Это было странное начало. Гол, пропущенный на 23-й секунде, мог серьёзно навредить нам психологически, но мы очень хотели победить. Приятно, что мы начали турнир с нужного результата.

Я рад, что смог сыграть, несмотря на сомнения из-за травмы. Было трудно, когда у меня не было возможности тренироваться, но тренерский штаб и товарищи по команде поддерживали меня. Я хотел отблагодарить их за это», – цитирует Football Italia Бареллу.