Сборная Италии повторила рекорд Испании, установленный на прошлом Евро

Сборная Италии воспользовалась преимуществом и довела дело до победы в матче против Албании (2:1).

Все голы в поединке были забиты уже к 16-й минуте, причём итальянцам пришлось отыгрываться. Любопытно, что сразу четыре игрока «скуадры адзурры» – Жоржиньо, Джованни ди Лоренцо, Алессандро Бастони и Николо Барелла – преодолели отметку в 100 точных передач за матч. По сведениям Opta, такое произошло лишь во второй раз в истории Евро за всё время сбора данных (с 1980 года).

Первый такой случай был зафиксирован на Евро-2020 в поединке сборных Испании и Швеции, где сразу четыре испанца совершили 100 или более точных пасов.