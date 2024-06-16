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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кьеза признан лучшим игроком матча Италия – Албания

16 Июня 2024 • 00:21 Комментировать
Италия
2:1
Албания

Старания вингера «Ювентуса» Федерико Кьезы помогли сборной Италии начать выступление на Евро-2024 с победы над Албанией.

Итальянцы пропустили рекордно быстрый гол, но уже к 16-й минуте повели в счёте благодаря точным ударам Алессандро Бастони и Николо Бареллы. В оставшееся время голов забито не было – 2:1. Как сообщается на официальном сайте УЕФА, лучшим игроком встречи был признан Кьеза. 26-летний футболист не отметился результативными действиями, но часто угрожал ворота соперников, а также стал лучшим в матче по совершённым обводкам – четыре.

Федерико Кьеза провёл на поле 77 минут, после чего был заменён на своего одноклубника Андреа Камбьясо.

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