Авторы переворота после самого быстрого гола Евро: пять лучших игроков матча Италия – Албания

Самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы, волевая победа. Довольно событийным получился матч Италии и Албании, пусть главные события и уместились в первые 16 минут матча. Полузащита «скуадры адзурры» смогла переломить ход матча, далее уверенно контролировала ход игры. Главным героем встречи стал Николо Барелла, чьё состояние перед Евро-2024 вызывало вопросы.

Кто же там кроме Бареллы? Давайте разбираться. Пройдёмся по пяти самым ярким персоналиям отчётного матча Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 65:35, удары по воротам – 15:8, в створ – 5:2, угловые – 5:3. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ПЯТЬ ЛУЧШИХ ИГРОКОВ МАТЧА ИТАЛИЯ – АЛБАНИЯ

ЛОРЕНЦО ПЕЛЛЕГРИНИ – 7,5. Удивительно, но ни одного игрока сборной Албании в топе мы не увидим. Байрами и Джимсити неплохо смотрелись, однако в решающих эпизодах не дотянули. А открывает список Лоренцо Пеллегрини, своей подачей запустивший камбэк. Шикарный кросс точным ударом завершил Бастони. А сам Лоренцо и далее обострял знатно: сделал три ключевые передачи в развитие атаки и вообще 32 раза из 34-х отдал мяч точно.

ФЕДЕРИКО КЬЕЗА – 7,5. Пеллегрини формально исполнял левого вингера, справа же вышел Кьеза, радовавший совсем другим форматом. Очень много рывковой работы, взрывного дриблинга. Четырежды ушёл от оппонента за счёт индивидуальных действий, сам себе создал момент, запрессинговав Митая. В протоколе Кьеза не отметился в итоге, но сыграл очень активно.

ДЖОВАННИ ДИ ЛОРЕНЦО – 7,5. А вот у флангов обороны разительные различия были. Пока Димарко слева создавал почву для самого быстрого гола Албании, Ди Лоренцо справа работал на команду. 114 (!) точных передач – феноменальная цифра для крайнего защитника. Постоянно участвовал в розыгрыше мяча, опасно простреливал и не забывал о прямых обязанностях: три отбора и два перехвата.

АЛЕССАНДРО БАСТОНИ – 8,0. Переходим к главным героям, которых опять двое. Бастони покрыл невероятную площадь, забрав под контроль весь центр, даже до чужой штрафной площади доходил. 110 точных передач – регулировал темп игры, уверенно выходил из-под прессинга. Ну и важнейший гол, запустивший камбэк, за авторством Алессандро.

НИКОЛО БАРЕЛЛА – 8,0. Такую же оценку получает и автор победного гола, вездесущий Николо Барелла. Все переживали о его состоянии после травмы, а он вышел и отбегал чуть лине больше всех. Опять же невероятные цифры по точным передачам (105 из 108), идеальный тайминг, чувство момента, понимание игры. Все шесть диагоналей дошли до адресата, ещё и два отбора в актив приплюсовал Николо.